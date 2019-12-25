На "Госуслугах" запустили сервис для подготовки брачного договора

В аппарате Дмитрия Григоренко рассказали о новой цифровой процедуре.

Цифровой сервис для подготовки брачного договора запущен на едином портале "Госуслуги". Соответствующее заявление сделали представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Григоренко. Представители федерального правительства отмечают, что теперь население страны может подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений в онлайн-режиме. Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, от пользователя требуется зайти на страницу "Заключение брачного договора" на "Госуслугах". Там важно заполнить проект документа в электронном виде. Далее от человека остается только заверить договор у нотариуса.

В рамках "жизненной ситуации" "Обращение к нотариусу" на портале "Госуслуги" запущен новый сервис "Заключение брачного договора". Теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. аппарат вице-премьера РФ

Более 25 тысяч петербуржцев подтвердили возраст для аренды самокатов через "Госуслуги".

Фото: официальный сайт Государственных услуг России