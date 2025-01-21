На "Госуслугах" запустят сервис по поиску и покупке мест на кладбищах

Система ускорит доступ к похоронным услугам, снизит нагрузку на органы власти и сделает процесс учёта прозрачнее.

Сервисы для поиска и приобретения мест на кладбищах заработает на портале "Госуслуги" в 21 регионе страны. Запуск планируется к декабрю 2026 года, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на паспорт цифровой трансформации Минцифры.

Согласно данным ведомства, финансирование реализации проекта составило почти 300 млн рублей, предположительно, что на начальном этапе он охватит около двух миллионов человек. Кроме того, в рамках реализации в Национальную систему пространственных данных загрузят информацию о 14 тыс. кладбищ.

Благодаря цифровому сервису, гражданам будет проще получить услугу в тяжелый момент, а также сделать рынок ритуальных услуг более прозрачным. Также на "Госуслугах" будет доступна информация о средних тарифах на похоронные услуги.

В Минцифры напомнили, что в настоящее время в шести субъектах РФ работает система "Управление захоронениями", еще в 15 регионах ее начали активно внедрять.

Ранее мы сообщали, что на "Госуслугах" запустят сервис получения льгот с помощью карты "Мир".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)