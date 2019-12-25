В "Госуслуги" добавят функции соцсетей

Власти намерены реализовать стратегию развития до 2035 года, но основные изменения ждут "Госуслуги" в течение ближайших нескольких лет.

Российское правительство в настоящее время обсуждает идею добавить в единый портал "Госуслуг" целый ряд функций социальных сетей - семейные чаты, профильные сообщества и ленту новостей. Соответствующей информацией с читателями поделились журналисты из газеты "Известия". Еще одним перспективным направлением является агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Также через "Госуслуги" люди получат возможность создавать собственные события, приглашать в них друзей и получать персональные рекомендации.

Обсуждается введение так называемых ачивок - системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров... В числе идей - интегрировать в портал соцсеть с локальными сообществами, агрегатор событий и семейные чаты. сообщение от СМИ

Власти сейчас изучают несколько концепций развития проекта. Приоритетным сценарием является трансформация единого портала государственных услуг в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения услуг гражданами. Разработка такой стратегии ведется аппаратом федерального правительства. В частности, эксперты и чиновники обсуждают внедрение семейных сервисов, включая доверенные чаты для близких людей. С их помощью пользователи получат возможность общения, использование общего календаря событий. Они также смогут оформлять отдельные государственные услуги для близких лиц или по их поручению.

В пяти МФЦ Петербурга запустили обслуживание с использованием "Цифрового ID".

Фото: официальный сайт "Госуслуги"