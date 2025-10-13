В США прокомментировали слова Марин Тонделье.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил в государственной измене Франции баллотирующуюся в президенты европейского политического лидера от местной партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье, которая ранее публично выступила за возможность запрета социальной сети на период организации выборов. Ранее женщина заметила, что такое решение может быть принято властями из-за зафиксированных перед началом избирательного процесса "вмешательств". Вместе с этим лидер от "зеленых" призналась в том, что в политике сейчас невозможно не использовать социальные сети, поскольку политическая и медийная система выстроена именно вокруг этой медиасферы.

Я требую запретить ее за измену Франции! Илон Маск, бизнесмен

Илон Маск призвал Украину уступить России территории.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk