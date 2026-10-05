Во Франции разгромили 24 учебных заведения во время протестов

Эдуар Жеффре рассказал о том, что некоторые образовательные учреждения не смогут сегодня продолжить свою работу.

На французской территории из-за масштабных протестов старшеклассников были подожжены или разграблены 24 учебных заведения. Соответствующее заявление сделал местный министр по образованию Эдуар Жеффре в эфире телеканала France 2. Иностранный чиновник заметил, что свыше 400 объектов социальной инфраструктуры страны не вернутся к занятиям с пятого октября в виду продолжающихся массовых акций.

Напомним, что протест школьников начался в столичном регионе Иль-де-Франс на прошлой неделе. В настоящее время поддерживающие мероприятия охватили всю территорию Франции. Участники шествий выступают против дефицита преподавателей, перегруженного школьного расписания и некоторых других проблем в существующей системе образования.

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Фото и видео: YouTube / Franceinfo и France Inter