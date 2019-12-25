Маск прокомментировал протесты школьников во Франции

Миллиардер прокомментировал пост Дональда Трампа о столкновении детей с полицией из-за проблем в сфере образования.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск назвал ситуацию с протестами школьников во Франции медленным вторжением. Таким образом предприниматель ответил на репост лидера Белого дома. Ранее президент-республиканец Дональд Трамп во вторник объяснил акции старшеклассников во Франции ситуацией с вышедшей из-под контроля массовой миграцией. Иностранный политик добавил, что проблемы в системе образования тут ни при чем.

Это медленное вторжение, но, тем не менее, это вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, - предатели, которые заслуживают участи всех предателей. Илон Маск, бизнесмен

При этом бизнесмен не стал уточнять информацию о том, кто именно "вторгается" во Францию и что, по его мнению, должно ждать предполагаемых сторонников этого мероприятия.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk