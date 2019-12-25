Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала послание Наполеона, которое не могли прочесть 217 лет

Задачу для ИИ поставил представитель компании SentinelOne Картер Черч.

Содержание зашифрованного послания от французского императора Наполеона I Бонапарта (1769-1821) своему генералу удалось раскрыть только спустя 217 лет благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Соответствующее заявление сделали британские журналисты из газеты The Daily Telegraph. По данным издания, такое достижение принадлежит Картеру Черчу, инженеру по ИИ в американской компании по кибербезопасности от компании SentinelOne. Для расшифровки и транскрибирования послания эксперт использовал нейросетевую систему OpenAI GPT-6 Astra. В публикации говорится о том, что продвинутая версия системы ИИ за шесть часов расшифровала символы и сопоставила их с работами криптографов, которым ранее удалось установить 33 символа. Далее нейросеть использовала метод "имитации отжига". Таким образом она перебирала различные варианты слов и проверяла, насколько они подходят по смыслу. Далее ИИ сопоставил их с сохранившимися текстами французского генерала. После расшифровки оказалось, что император писал военачальнику, который в этот момент находился в Долмации на территори и нынешней Хорватии о том, что Австрию атакуют одновременно со всех сторон.

Следовательно, она стремительно движется к своей гибели. текст письма Наполеона

В результате генерал смог соединиться с армией Наполеона и после победы в Ваграмской битве, положившей конец Пятой коалиции, был произведен в маршалы.

Известно, что записка была направлена в 1809 году по указанию Наполеона его пасынком Эженом де Богарне. Документ состоял из 1,3 тыссяч зашифрованных знаков. В шифре использовались цифры, обычные буквы, греческие буквы и различные условные символы. Отдельные элементы являлись старыми словами или даже буквами. Получателем письма выступил генерал Огюст Фредерик Луи Мармон. Однако шифр к пьсьму был утерян. На протяжении двух веков общественность не могла разгадать смысл найденного письма.

Маск согласился называть ИИ "суперинтеллектом".

Фото: Telegram / Раньше Всех. Ну почти