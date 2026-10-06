Эдуар Жеффре рассказал о том, что число пострадавших еще уточняется.

Не менее 190 школьников пострадали в ходе демонстраций старшеклассников, которые начались в конце сентября по всей Франции и местами переросли в массовые беспорядки. Соответствующее заявление сделал местный министр по образованию Эдуар Жеффре в эфире телеканала BFMTV. Иностранный чиновник заметил, что большинство пациентов травмировалось "случайно", упав с высоты. Это произошло в моменты, когда молодые люди забирались на объекты уличной инфраструктуры, а также в результате применения демонстрантами пиротехники.

Согласно последним данным в нашем распоряжении, сейчас уже 190 пострадавших среди учеников с начала протестов. Эдуар Жеффре, министр по образованию во Франции

Французский эксперт упомянул о произошедшем 5 октября инциденте в Лансе. На территории данного населенного пункта подросток получил серьезную травму руки после того, как решил подобрать полицейскую гранату с поражающими элементами. Эдуар Жеффре уточнил, что не будет вмешиваться в работу другого профильного министерства. Он добавил, что не знает всех обстоятельств инцидента. Министр выступает за то, чтобы "учащиеся и взрослые были защищены по всей Франции".

Во Франции разгромили 24 учебных заведения во время протестов.

Фото и видео: YouTube / BFMTV