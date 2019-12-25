Страховщики рассказали, какие автомобили чаще всего угоняют в России

В этом списке оказались Lada, Lexus и Mercedes-Benz.

Самой угоняемой маркой в России за девять месяцев 2026 года оказался китайский бренд Exeed. На эту иномарку пришлось 17% всех заявленных хищений автомобилей. Такую статистику обнародовало "Автоновости дня", изучив данные Страхового дома ВСК.

На втором месте расположились сразу три марки — Hyundai, Belgee и Lada, каждая из которых собрала по 9% заявлений. Замыкает пятёрку Chery с 7%. При этом суммарный вес китайских брендов, среди которых Haval и Geely, достиг 33%.

Количество угонов в стране за отчётный период увеличилось на 41% по сравнению с тем же отрезком прошлого года. На премиальные марки — Exeed, Lexus, BMW и Mercedes‑Benz — пришлось 24% заявлений, ещё 12% хищений пришлось на спецтехнику, в основном экскаваторы.

География краж также отличается неравномерностью: половина всех случаев пришлась на Москву. Ещё по 3% зафиксировано в Краснодарском крае, Архангельской, Свердловской и Рязанской областях, а также в республиках Северного Кавказа. Наиболее часто автомобили угоняют с 00:00 до 06:00 часов, на этот интервал приходится 60% эпизодов.

Статистика Страхового дома ВСК охватывает не только классические угоны, но и случаи невозврата автомобилей лизинговым компаниям, которые составляют большинство заявлений.

Ранее мы сообщали, что подростки угнали автомобиль по Хасанской улице в Красногвардейском районе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)