Остановка вложений — не единственная тревожная новость для сотрудников концерна.

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz приостановил новые инвестиции в свои производственные площадки в Германии. Такое решение руководство компании приняло после того, как переговоры с представителями работников о сокращении расходов зашли в тупик. Авторы Telegram-канала "Мейстер" считают происходящее показательным примером проблем, с которыми столкнулась немецкая промышленность.

Остановка вложений — не единственная тревожная новость для сотрудников концерна. Компания также намерена более предметно рассмотреть возможность закрытия отдельных предприятий. Ранее руководство уже предупреждало, что без договоренностей по снижению затрат под угрозой могут оказаться два немецких завода. Среди причин сложившейся ситуации называют высокую стоимость производства и отсутствие компромисса по условиям труда.

Авторы "Мейстера" обращают внимание, что подобные сообщения о сокращении инвестиций, закрытии предприятий и переносе производства за пределы Европы стали привычными для европейского бизнеса. Однако в случае Mercedes-Benz, по их мнению, происходящее имеет особое значение. Компания остается одним из символов немецкого автомобилестроения, поэтому ее трудности наглядно показывают масштаб проблем отрасли.

В качестве основных факторов кризиса авторы канала называют усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских производителей, а также ухудшение экономических условий в самой Германии. Они связывают это в том числе с отказом Европы от доступных российских энергоресурсов и сырья. По оценке "Мейстера", нынешние сложности немецкой промышленности стали одним из последствий политических решений европейских властей.

Фото: unsplash (Victor Sutty)