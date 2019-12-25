Канцлер ФРГ утверждал, что переговоры о бюджете ЕС ведутся "в совершенно новую эпоху".

Политические лидеры стран Европейского союза по результатам переговоров в Брюсселе не смогли прийти к согласию по параметрам следующего многолетнего финансового плана (семилетнего бюджета). Соответствующее заявление местным журналистам сделал немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая на итоговой пресс-конференции после рабочего мероприятия. Европейский чиновник добавил, что участники надеются утвердить документ до конца 2026 года. Глава правительства ФРГ признал, что государствам потребуется время и немало усилий доброй воли для того, чтобы сблизить такие далекие друг от друга позиции.

Приходится констатировать, что представления о том, каким образом его следует формировать, пока еще сильно расходятся. Для нынешней стадии переговоров в этом нет ничего удивительного... По этой причине сегодня мы еще не пришли к итоговому решению. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Западный специалист добавил, что дальнейшие переговоры по региональному бюджету лидеры стран Евросоюза возобновят 17 декабря. А в ближайшее время состоится лишь заключительное заседание нынешнего саммита, на котором председатель Евросовета Антониу Кошта подведет общие итоги дискуссий, после чего участники разъедутся. Продолжать переговоры в пятницу лидеры ЕС не планируют.

Мерц допустил отмену санкций против России по мере урегулирования на Украине.

Фото: YouTube / phoenix