В Германии заметили, что на переговорах с Москвой ЕС будут представлять члены "европятерки".

Немецкий канцлер Фридрих Мерц допустил отмену антироссийского санкционного давления по мере прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта. Соответствующее заявление европейский чиновник из Берлина сделал в ходе совместной пресс-конференции по результатам проведенном 19 ноября встречи стран из "коалиции желающих".

Цель была и остается: суверенная Украина в безопасной Европе. Отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам должна при этом быть линия соприкосновения. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

"В Германии уверены, что киевский режим должен иметь возможность идти европейским путем, поэтому страна должна рассчитывать на помощь в восстановлении. Фридрих Мерц напомнил мировой общественности, что ранее международными западными союзниками было принято решение о том, что регион на возможных переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине будут представлять "европятерка" (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция), а также профильные институты ЕС.

Мерц сделал внезапное заявление о переговорах Европы с Россией.

Фото и видео: YouTube / DRM News