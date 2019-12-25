Мерц сделал внезапное заявление о переговорах Европы с Россией

В Германии оценили планы по переговорному процессу с российской делегацией по вопросу Украины.

Европейское региональное сообщество на мирных переговорах по украинскому кризису могут представить пять государств. Соответствующее заявление в интервью журналистам иностранного издания The Kyiv Independent заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. В СМИ уточнили, что немецкий чиновник утверждает, что российское руководство готово к переговорам с ЕС, несмотря на существующий "дипломатический тупик".

У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран — Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Ранее американские специальные представители лидера Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву в четверг утром, 12 ноября, после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. В Кремле иностранцы пообщались с Владимиром Путиным, после чего отправились в Дублин на официальную встречу с Владимиром Зеленским.

Мерц не станет уклоняться от возможной встречи с Путиным на G20.

Фото: YouTube / Friedrich Merz