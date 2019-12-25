Мерц не станет уклоняться от возможной встречи с Путиным на G20

В Германии прогнозируют условия для встречи с российским президентом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита "Большой двадцатки" (G20) в Майами в случае приезда туда политического лидера из Кремля. Такое обещание глава немецкого правительства сделал в интервью местным журналистам из газеты Westfalenpost. Он ответил на вопрос СМИ о том, могут ли в конце года состояться переговоры между Москвой и Берлином.

В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас.... это не исключено... Если он там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Напомним, что в 2026 году в "двадцатке" председательствует вашингтонская администрация при американском президенте-республиканце Дональде Трампе. Финалом запланированных мероприятий в США по линии этого объединения станет саммит. Событие пройдет в период с 14 по 15 декабря в городе Майами штата Флорида.

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