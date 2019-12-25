Сара Вагенкнехт недовольна тем, что Фридрих Мерц принимает важные для страны решения в отрыве от мнения граждан Германии.

В Берлине раскритиковали немецкое правительство за чрезмерную поддержку Украины в ущерб собственным гражданам. Соответствующее заявление сделала сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт через социальные сети. Иностранный политик из ФРг отмечает, что речь идет об отмене местными властям скидок на топливо, ликвидации права гражданина на выход на пенсию без удержаний после 45 лет трудового стажа, а также о повышении налогов на табак и алкоголь, отказе от полной индексации подоходного налога с учетом инфляции.

В то время как правительство Мерца отправляет в Киев Зеленскому один чемодан денег за другим, собственное население должно столкнуться с дальнейшим повышением налогов и сокращением расходов. Сара Вагенкнехт, депутат в ФРГ

Политик добавила, что из-за вышеуказанных мер правительства Германии в кошельках граждан может остаться на шесть миллиардов евро меньше. При этом канцлер Фридриех Мерц дал обещание коллеге Владимиру Зеленскому предоставить от ФРГ "зимнюю помощь" и реализовать поставки оружия НАТО еще на 70 миллиардов евро.

В Германии выступили со срочным призывом после ударов ВСУ по России.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Sahra Wagenknecht