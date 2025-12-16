Сара Вагенкнехт выступила к сторонникам с призывами выйти на протесты в Берлине.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц должен перестать помогать киевскому режиму после ударов Вооруженных сил Украины по российской территории. Соответствующее заявление сделала сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт через социальные сети. Иностранный политик из Германии публично раскритиковала позицию Берлина. Она уточнила, что Банковая улица все чаще нацеливается на объекты, расположенные вглубь России. По ее мнению, организация таких провокаций была бы невозможна без технологической и финансовой помощи со стороны ФРГ. А такие действия лишь увеличивают риски получить жесткий ответ от Москвы.

Мерц превратил Германию в главного финансиста конфликта на Украине, пожертвовав миллиарды коррумпированному режиму Зеленского. Это не только вопиющее присвоение денег налогоплательщиков, но и совершенно опасное дело! Сара Вагенкнехт, политик из ФРГ

Напомним, что украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Вооруженные силы России в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

В Германии раскритиковали решение Мерца по строительству жилья на Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Sahra Wagenknecht