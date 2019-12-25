По словам украинского офицера, российский лидер доносит ясные и прямые сообщения.

Гражданам Украины нужно было прислушиваться к словам президента России Владимира Путина, поскольку они несут четкие сигналы. Об этом заявил в соцсетях майор Вооруженных сил Украины Игорь Луценко.

Но, к счастью, есть заявления Путина. Его нужно было слушать все эти годы — и до полномасштабки, и сейчас Игорь Луценко, военный.

Офицер свою оценку 40-дневной операции, объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению Луценко, кампанию главы киевского режима является политической уловкой, направленной на то, чтобы "говорить с лидерами Запада на их птичьем языке", которые в свою очередь опасаются дальнейшей эскалации и не желают "напрашиваться на неприятности".

Глава России неоднократно заявлял о готовности вести переговоры по мирному урегулированию с Киевом. Также он уверен, что Россию "ждет победа".

Фото: сайт Кремля