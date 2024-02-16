Путин назвал главную силу россиян

Сила граждан РФ заключается в способности преодолевать любые трудности и страхи. Об этом президент Владимир Путин заявил на форуме Народного фронта "Все для Победы! Все для России!".
И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед
Владимир Путин, глава государства
Он отметил, что, несмотря на нападки "русофобской части коллективного Запада", в России развивается экономика, совершенствуются ВС России и добиваются новых результатов в ОПК.
По словам Путина, значительный вклад в достижение этих результатов вносят россияне. В завершение выступления лидер страны выразил уверенность в том, что россияне достигнут поставленных целей и "нас ждет, безусловно, победа".
Ранее Владимир Путин заявил, что Российская Федерация нужна только своим гражданам.
Фото: сайт Кремля
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