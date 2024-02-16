Путин назвал главную силу россиян

Глава государства подчеркнул, что именно эта черта помогает народу становиться только крепче перед лицом сложностей.

Сила граждан РФ заключается в способности преодолевать любые трудности и страхи. Об этом президент Владимир Путин заявил на форуме Народного фронта "Все для Победы! Все для России!".

И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед Владимир Путин, глава государства

Он отметил, что, несмотря на нападки "русофобской части коллективного Запада", в России развивается экономика, совершенствуются ВС России и добиваются новых результатов в ОПК.

По словам Путина, значительный вклад в достижение этих результатов вносят россияне. В завершение выступления лидер страны выразил уверенность в том, что россияне достигнут поставленных целей и "нас ждет, безусловно, победа".

Ранее Владимир Путин заявил, что Российская Федерация нужна только своим гражданам.

Фото: сайт Кремля