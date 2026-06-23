Он отметил, что Запад не замечает интересов РФ.

Российская Федерация нужна только своим гражданам страны, никто другой ее интересы не замечает. Об этом президент Владимир Путин заявил во время неформального общения с выпускниками военных вузов.

Он напомнил о том, что у России есть все законные основания помогать Донбассу и что она не допускала никаких нарушений международного права.

Она, кроме нас с вами, никому не нужна. Но нам нужна Владимир Путин, президент РФ

Слова главы государства выпускники поддержали словами: "так точно". В ходе мероприятия российский лидер заявил о готовности страны адекватно отвечать на любые внешние угрозы. Путин отметил, что ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, то теперь открыто говорят о том, что они готовятся к войне с Россией и наращивают свои наступательные бюджеты.

Ранее президент России заявил о необратимых изменениях в мире.

Видео: Telegram/ Кремль