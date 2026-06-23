Российская Федерация нужна только своим гражданам страны, никто другой ее интересы не замечает. Об этом президент Владимир Путин заявил во время неформального общения с выпускниками военных вузов.
Он напомнил о том, что у России есть все законные основания помогать Донбассу и что она не допускала никаких нарушений международного права.
Она, кроме нас с вами, никому не нужна. Но нам нужна
Владимир Путин, президент РФ
Слова главы государства выпускники поддержали словами: "так точно". В ходе мероприятия российский лидер заявил о готовности страны адекватно отвечать на любые внешние угрозы. Путин отметил, что ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, то теперь открыто говорят о том, что они готовятся к войне с Россией и наращивают свои наступательные бюджеты.
Ранее президент России заявил о необратимых изменениях в мире.
Видео: Telegram/ Кремль
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