В Петербурге мужчина прыгнул с парашютом с многоэтажного дома

Экстремальный прыжок совпал по времени с празднованием Дня Воздушно-десантных войск.

На Комендантском проспекте неизвестный совершил прыжок с парашютом с жилого дома. Экстремальный поступок произошел в ночь празднования Дня ВДВ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В Санкт-Петербурге мужчина совершил прыжок с парашютом с многоэтажного дома на Комендантском проспекте. По информации источника 5-tv.ru, инцидент произошел в ночь на 2 августа.

Очевидцы рассказали, что парашютист успешно приземлился на площади Солнца. После приземления его встретили местные жители, которые наблюдали за полетом.

На опубликованной видеозаписи запечатлен момент снижения мужчины с голубым парашютом и его благополучная посадка. При этом определить, с какого именно этажа был совершен прыжок, невозможно, поскольку съемка началась уже после того, как экстремал оказался в воздухе.

Ранее Piter.TV сообщал, что суд после поцелуя арестовал 16 участников массовой драки на птицефабрике "Синявинская".

Фото: Piter.TV