Суд после поцелуя арестовал 16 участников массовой драки на птицефабрике "Синявинская"

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 16 участникам массовой драки на территории птицефабрики АО "Синявинская" в Ленинградской области. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города. Всего суд рассмотрел 28 материалов об избрании меры пресечения. В 12 случаях в удовлетворении ходатайств следствия было отказано — суд счёл, что причастность этих задержанных к преступлению не доказана.

Фигурантам, в отношении которых избрана мера пресечения, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Конфликт произошёл 12 мая в посёлке Приладожском. По данным следствия, в драке приняли участие более 60 человек. В результате происшествия травмы получили свыше 20 человек, семеро из них находились в тяжёлом состоянии.

По данным 78.ru, конфликт произошёл на почве трудовых споров между мигрантами из Узбекистана и Бангладеш (первые требовали зарплату 100–120 тыс. рублей, вторые соглашались на 50–70 тыс.). Приоритет при распределении смен отдали бангладешцам. Искрой стало дружеское действие: один из бангладешцев обнял молодого узбека и поцеловал его в плечо, пытаясь примириться после шуток. Однако об этом узнал отец узбека, после чего представители диаспоры пошли в модульный дом, где жили бангладешцы. Во время пересменки началась массовая драка с использованием палок, арматуры и ножей.

Производственный процесс на предприятии не остановился, птицефабрика продолжила работать в штатном режиме. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ), а Следственный комитет — уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Расследование продолжается.

