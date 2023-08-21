В Ленобласти продают "Русско-Высоцкую птицефабрику" за 3,9 млрд рублей

Птицефабрика уйдет с молотка на открытых торгах в октябре.

В Ленинградской области на открытые торги выставлен имущественный комплекс ООО "Русско-Высоцкая птицефабрика". Стартовая цена составила 3,9 млрд руб. Соответствующая информация появилась на портале торгов по банкротству.

Аукцион состоится 13 октября на площадке Tender Technologies. Приём заявок стартовал 8 сентября и завершится 10 октября. Организатором торгов выступает компания "Серенити". Предприятие сдаётся в аренду компании "Сибизь Волосово", поэтому новый собственник получит работающий объект.

Фабрика завершила 2024 год с выручкой 7,1 млн руб., что на 680 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Однако чистые активы остались отрицательными и составили минус 1,2 млрд руб. Итоговый убыток за прошлый год составил 248 тыс. руб., что почти в два раза меньше результата 2023 года.

Предприятие признано банкротом с февраля 2016 года. Общая сумма требований кредиторов превышает 1,8 млрд руб. Среди крупнейших кредиторов — "Россельхозбанк", "Гатчинский комбикормовый завод" и ФНС России. В 2021 году фабрика производила около 15 тыс. тонн мяса бройлера и обеспечивала работой порядка 400 сотрудников.

Фото: pexels