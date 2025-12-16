Захар Прилепин может стать проректором Горного университета в Петербурге

Писатель намекнул на перемены ещё в конце мая на Книжном салоне. По данным источников, рабочее предложение ему поступило от ректора вуза Владимира Литвиненко.

Захар Прилепин, писатель и публицист, может занять пост проректора Санкт-Петербургского горного университета. Об этом сообщили "Петербургскому дневнику" несколько источников, близких к писателю.

Сам Прилепин ещё в конце мая на Книжном салоне в Петербурге намекал на грядущие перемены: он нашёл работу в городе, ему её предложили, и он с большим удовольствием согласился. Тогда писатель не раскрыл подробностей. По данным собеседников, предложение Прилепину сделал ректор Горного института Владимир Литвиненко.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы.

Фото: ВКонтакте / Комитет по образованию, Санкт-Петербург