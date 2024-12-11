По его словам, вузы должны исключить набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны рынка труда.

Президент РФ Владимир Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию.

По словам главы государства, прием в вузы на платной основе с 2026 года должен идти по новым правилам. Он уточнил, что вузы должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Также президент призвал не допустить обучения таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах.

Это иногда просто некрасиво выглядит, честно сказать. И очень низкий уровень подготовки специалистов, который в конечном итоге и не нужен никому. Владимир Путин, президент РФ

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Видео: kremlin.ru