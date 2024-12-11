Он подчеркнул, что поручит правительству проработать этот вопрос.

Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить выплаты жителям приграничья, потерявшим имущество. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Главе государства доложили, что сертификаты, предоставляемые пострадавшим, не предусматривают возможности направить деньги на обустройство жилья. Хинштейн отметил необходимость увеличить сумму выплат для тех, кто потерял имущество. Путин согласился с тем, что сумма в размере 150 тысяч рублей на человека выглядит недостаточно. Он подчеркнул, что поручит правительству проработать этот вопрос.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с губернатором Тверской области.

Видео: kremlin.ru