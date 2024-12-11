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Путин провел встречу с губернатором Тверской области

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Главе государства рассказали об экономическом развитии региона.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства обсудил с Руденей экономическое развитие региона. Глава Тверской области уделил на встрече особое внимание расширению курортного комплекса "Завидово". Руденя отметил, что всего планируется открыть три отеля, а общий объем номерного фонда составит 1400 номеров.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Минтранса.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, игорь руденя, президент россии, тверская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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