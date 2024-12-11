Главе государства доложили о реализации основных транспортных проектов.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Минтранса Романом Старовойтом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили о реализации основных транспортных проектов. По словам Старовойта, в рамках "Безопасные качественные дороги" ведется широкомасштабное обновление общественного транспорта. Кроме того, до 2030 года Минтранс сформировал два проекта – "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни".

Ранее Путин призвал ускорить развитие беспилотной авиации.

Видео: kremlin.ru