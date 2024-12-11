По его словам, к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в этой сфере.

Президент РФ Владимир Путин призвал ускорить развитие беспилотной авиации. Об этом он заявил на совещании по развитию беспилотной авиации.

По словам главы государства, цель властей в этом направлении выглядит "гораздо шире". Президент отметил, что к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации. Он подчеркнул, что для этого необходимо создать на отечественной технологической и производственной платформе мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников.

Эта сфера призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России. Владимир Путин, президент РФ

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Видео: kremlin.ru