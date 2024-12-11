Путин поручил проработать предоставление скидки 50% для детей на билеты за рубеж

Работа должна быть выполнена кабмином до 1 февраля.

Российский президент Владимир Путин поручил проработать предоставление скидки в 50 процентов для несовершеннолетних граждан на авиационные билеты за границу. На сайте Кремля опубликован официаль ный документ. В тексте говорится о том, что правительство должно проанализировать проблему и договориться с отечественными авиакомпаниями в отношении несовершеннолетних пассажиров на международных рейсах. Известно, что льгота будет распространяться на детей в возрасте до 12 лет. Решить проблемы кабинет министров должен до первого февраля.

Принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости воздушной перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ. указ президента России

Напомним, что согласно приказу Минтранса, авиакомпании России с 21 января обязуются предоставлять детям от 2 до 12 лет с гражданством РФ скидку 50% на перелеты внутри страны.

Владимир Путин наградил орденами петербуржцев за заслуги перед Отечеством.

Фото: Kremlin.ru