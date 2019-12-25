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Обвиняемый в незаконном обороте алкоголя оштрафован почти на 3 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 16:34
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Обвиняемый в незаконном обороте алкоголя оштрафован почти на 3 млн рублей в Петербурге

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Кроме того, суд постановил уничтожить изъятую продукцию.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве 4 августа, индивидуальный предприниматель купил немаркированный алкоголь для последующей продажи, не имея лицензии. Напитки он хранил на кухне банного комплекса на 1-й Никитинской улице. 

Бизнесмена задержали в январе прошлого года. Из незаконного оборота изъяты 165 бутылок на общую сумму около 400 тыс. рублей. 

Фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 2,9 млн рублей. Кроме того, суд постановил уничтожить изъятую продукцию. 

Ранее на Piter.TV: мужчина получил 16 лет за покупку алкоголя детям на вечеринку в Байкальске. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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