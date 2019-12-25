Бензин АИ-95 резко взлетел на бирже и пробил отметку в 80 тысяч за тонну

Независимые НПЗ и ограничение посредников обрушили объемы продаж топлива на бирже.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже зафиксирован значительный рост стоимости бензина марки АИ-95. По итогам торгов цена увеличилась на 7,52% и достигла ₽81,64 тыс. за тонну.

Одновременно наблюдалось снижение котировок других видов топлива. Бензин марки АИ-92 подешевел на 1,7%, опустившись до уровня ₽72,92 тыс. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива сократилась на 0,25% и составила ₽74,94 тыс. за тонну. Мазут потерял в цене 0,94%, его стоимость установилась на отметке ₽18,8 тыс. за тонну. Единственным продуктом, показавшим положительную динамику помимо АИ-95, стали сжиженные углеводородные газы, которые подорожали на 0,16% до ₽26,89 тыс. за тонну.

В начале июля биржевые продажи бензина снизились до исторического минимума. Падение объемов произошло после внедрения мер по ограничению участия посредников в торгах и перевода независимых нефтеперерабатывающих заводов на прямые контракты с нефтяными компаниями.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге экс-инспектор ГИБДД слил бензин и случайно спалил две служебные BMW.

Фото: Piter.TV