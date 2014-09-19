Звезда "Реальных пацанов" стал кандидатом на выборах в Госдуму

Актер выдвигается от партии "Справедливая Россия" по одномандатному округу № 62.

Армена Бежаняна, известного зрителям по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва от Пермского края, сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Избирательная комиссия включила актера в список претендентов по одномандатному округу №62 "Пермский". В настоящее время к крайизбиркоме регистрацию прошли 32 кандидата по четырем округам.

В сериале Бежанян играл роль торговца обовью и ухажёра матери главного героя Николая Наумова. В обычной жизни он занимается бизнесом. Армен Бежанян является учредителем и руководителем трех действующих в Осинском округе компаний. В 2019 году он стал депутатом Осинской городской думы (Пермский край).

На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой подготовку к единому дню голосования в сентябре 2026 года, включающему выборы депутатов Госдумы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)