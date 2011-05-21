Беглов и Памфилова обсудили подготовку к выборам в Петербурге в Смольном

Подготовка ведётся согласно утверждённому плану, приоритетом остаются открытость и прозрачность всех этапов волеизъявления граждан.

В Смольном состоялась рабочая встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Стороны обсудили ход подготовки к единому дню голосования в сентябре 2026 года, включающему выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания города и муниципальных советов. Об этом информирует пресс-служба администрации Северной столицы.

Элла Памфилова поблагодарила губернатора за системную поддержку петербургских избирательных комиссий. Она отметила, что проведение выборной кампании в нынешних условиях представляет собой уникальный управленческий и технологический вызов, и город демонстрирует высокий уровень готовности.

Беглов также подчеркнул, что особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан, организации системы видеонаблюдения на участках и обучению волонтёров. Санкт-Петербург традиционно сохраняет лидерство по уровню цифровизации избирательных процедур, включая использование электронных сервисов для голосования и подсчёта голосов.

Выборы сентября 2026 года пройдут по трём уровням: федеральному (Госдума девятого созыва), региональному (ЗакС Петербурга восьмого созыва) и местному (муниципальные советы в четырёх внутригородских округах).

Фото: Смольный