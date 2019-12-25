"Газпром нефть" открыла ИТ-лабораторию для студентов Технологического института.

"Газпром нефть" совместно с Санкт-Петербургским государственным технологическим институтом (СПбГТИ) открыла студенческую лабораторию, специализирующуюся на цифровом моделировании и компьютерных симуляциях. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В новой лаборатории студенты будут создавать виртуальные модели оборудования и технологических процессов, а затем тестировать их работу при различных нагрузках с помощью цифровых двойников. Это позволит сократить время исследований и испытаний, ускорить вывод новой продукции на рынок, а также прогнозировать технические риски и оптимизировать настройки оборудования.

Генеральный директор Центра промышленных инноваций "Газпром нефти" Михаил Решетов отметил, что сотрудничество с Технологическим институтом развивается по многим направлениям – от создания углеродных продуктов до формирования кадрового резерва. По его словам, ИТ-лаборатория станет важным шагом для сближения науки и производства, а студенты получат возможность работать над реальными инновационными проектами и проявить себя перед потенциальными работодателями.

Санкт-Петербургский государственный технологический институт входит в Лигу вузов "Газпром нефти" – образовательное сообщество, объединяющее 49 университетов из России и дружественных стран. Компания оказывает поддержку вузам в повышении квалификации преподавателей, оснащает классы и лаборатории оборудованием, а также организует практики и стажировки для тысяч студентов.