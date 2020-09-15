Роспотребнадзор рассказал, как правильно есть и хранить яблоки на Яблочный Спас

Сегодня православные отмечают Яблочный Спас. По этому случаю Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти подготовило памятку о пользе яблок и правилах их хранения.
В ведомстве отметили, что этот плод по праву считается суперфудом. При калорийности всего в 104 ккал одно среднее яблоко содержит:
витамин С для укрепления иммунитета;
клетчатку, снижающую уровень холестерина;
полифенолы, защищающие сосуды;
антиоксиданты, замедляющие старение клеток мозга;
пектин для улучшения пищеварения.
Чтобы праздник прошел без последствий для здоровья, специалисты рекомендуют соблюдать простые правила. Фрукты необходимо тщательно мыть – даже если планируется срезать кожуру. Не стоит увлекаться косточками. Людям с гастритом или язвой лучше предпочесть печеные яблоки свежим. Суточная норма составляет один-два плода.
Для сохранения урожая до зимы Роспотребнадзор советует держать яблоки при температуре от +1 до +4 градусов. Плоды следует разместить отдельно от других овощей и фруктов (поскольку те выделяют этилен), используя деревянные ящики с отверстиями для циркуляции воздуха.
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Фото: Magnific (stocking)
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