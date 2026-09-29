Специалисты назвали семь неочевидных причин для обращения к ЛОР-врачу

Шум и пульсация в ушах часто являются дебютом хронических заболеваний слуха, таких как сенсоневральная тугоухость или новообразования нерва.

Специалисты рассказали изданию "Петербургский дневник" о семи неочевидных симптомах, при которых необходимо срочно записаться на прием к отоларингологу в честь профессионального праздника – Дня отоларинголога.

Врач-оториноларинголог клиники "ММЦ" на Малой Конюшенной Егор Чекурда сообщил изданию, что периодические головные боли и чувство тяжести могут свидетельствовать о хроническом синусите. Он уточнил, что боль в области лба указывает на фронтит или остеому, а боль в затылке – на сфеноидит. Эксперт отметил, что шум и пульсация в ушах часто являются дебютом хронических заболеваний слуха, таких как сенсоневральная тугоухость или новообразования нерва.

Заведующий оториноларингологическим отделением клиники высоких технологий "Белоостров" Антон Курусь сообщил, что неприятный запах изо рта (халитоз) часто свидетельствует о хроническом тонзиллите или избытке микрофлоры на корне языка. Он добавил, что симптом также может указывать на зловонный гнойный синусит или инородное тело в носу.

Егор Чекурда пояснил, что храп является признаком патологии носа и глотки, которая может привести к обструктивному апноэ сна. Эксперты также заявили, что изменения тембра голоса и его утомляемость говорят о патологиях гортани или щитовидной железы, что требует обязательного эндоскопического осмотра.

Антон Курусь описал симптом разного размера глазных яблок как "синдром молчащего синуса", при котором западает глаз из-за втяжения стенок верхнечелюстной пазухи, и отмечал, что своевременное лечение может остановить этот процесс. Егор Чекурда заключил, что ощущение кома в горле часто связано с постназальным затеком, рефлюксом или структурной патологией, и ни одно из этих состояний нельзя оставлять без внимания специалиста.

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