Петербург вошел в тройку лидеров по выдаче автокредитов в августе

Всего с начала года горожане оформили 40,88 тысячи автокредитов на общую сумму 69,71 миллиарда рублей.

Петербург занял третье место в России по объему автокредитования по итогам августа 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

За месяц жители Северной столицы оформили 5,39 тысячи кредитов на покупку автомобилей. Общая сумма заемных средств составила около 9,71 миллиарда рублей. По сравнению с июлем количество выдач в городе выросло на 9%, а объем кредитования – на 8%. При этом средний срок автокредита остался на уровне 5,5 года.

Всего с начала года горожане оформили 40,88 тысячи автокредитов на общую сумму 69,71 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открылся первый дилерский центр китайской марки 212.

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