В тумане многие водители сами лишают себя обзора: какую фару включать не стоит

Путаница начинается еще на приборной панели.

Внезапная стена тумана на трассе сбивает с толку даже бывалого водителя. И первое, что многие делают по привычке, — переключают свет на дальний. Именно этот шаг и превращает дорогу в слепую белую пелену: мощный пучок отражается от мельчайших капель воды и создает перед капотом непроницаемую завесу. Ориентиры исчезают, а вместе с ними и чувство дороги. Спасают в такой ситуации ближний свет или противотуманные фары, но никак не дальний. Об этом напоминает 110km.ru.

Путаница начинается еще на приборной панели. Зеленая лампочка означает, что включены противотуманные фары, желтая — что работает задний противотуманный фонарь. Различить их помогают волнистые линии на значке. Но найти нужную кнопку — половина дела. Противотуманки разрешены при сильном тумане, снегопаде или ливне, когда видимость резко падает. В сумерках и ночью их включают только вместе с ближним светом, а днем правила допускают ехать на одних противотуманных фарах — в роли ходовых огней.

С задним фонарем история другая. Это не универсальное средство, а инструмент для конкретной ситуации: его разрешено включать лишь при видимости менее 300 метров. В ясную погоду он слепит тех, кто едет сзади, и за неправильное применение грозит штраф — 500 рублей. Обязанности держать его постоянно включенным у водителя нет.

Отдельная проблема — автоматические системы света. Они не всегда реагируют на туман или пасмурную погоду, поэтому контролировать освещение приходится самому. Дневные ходовые огни в таких условиях не выручат: при любой видимости на трассе обязателен ближний свет или ДХО, а в темноте или при видимости меньше 300 метров — только ближний.

Дистанцию в тумане стоит держать не меньше скорости движения в метрах. Едете 50 км/ч — оставляйте минимум 50 метров до впереди идущей машины. Ориентиром служат дорожные столбики: на трассах их обычно ставят как раз через 50 метров. Если туман накрыл дорогу внезапно, резко тормозить нельзя — это опасно для тех, кто едет сзади. Лучше плавно сбросить скорость и внимательно следить за полосой, двигаясь так, чтобы всегда можно было остановиться в зоне видимости других водителей.

В плохую погоду дисциплина и знание правил освещения — вопрос не формальности, а безопасности. Правильно выбранный свет — самый простой способ не превратить дорогу в слепую белую стену.

Фото: unsplash (Cassiano K. Wehr)