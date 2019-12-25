В Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

Точки иммунизации расположены в местах с высокой проходимостью – у станций метрополитена и на территории крупных торговых центров.

В Петербурге открылись мобильные пункты вакцинации против гриппа. Комитет по здравоохранению города уже разработал график их работы на сентябрь и октябрь 2026 года.

Точки иммунизации расположены в местах с высокой проходимостью – у станций метрополитена и на территории крупных торговых центров. Такой формат позволяет сделать прививку работающим петербуржцам по пути на службу или домой, не тратя время на посещение поликлиники.

Вместе с тем бесплатно привиться от сезонного гриппа по-прежнему можно во всех взрослых и детских поликлиниках города. Актуальный график работы мобильных пунктов опубликован в официальной группе Комитета по здравоохранению. Отметим, что пока информация о пунктах в Выборгском районе пока отсутствует. Размещение пунктов в Петроградском районе не планируется.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вакцинация от гриппа охватит защиту от новых штаммов.

Фото: Pxhere