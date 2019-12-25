В Петербурге вакцинация от гриппа охватит защиту от новых штаммов

Около 160 тысяч жителей Петербурга уже привились от гриппа

В Петербурге продолжается вакцинация против гриппа. Вакцину доставили в поликлиники всех районов города, а завершить прививочную кампанию планируют до 2 ноября 2026 года.

Как сообщил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана на пресс-конференции в ТАСС, состав вакцины в этом сезоне разработан с учетом прогноза Всемирной организации здравоохранения по штаммам гриппа, которые ожидаются в предстоящем эпидсезоне.

По словам специалиста, вакцина уже распределена по городским поликлиникам. При ее транспортировке соблюдались необходимые условия хранения и температурный режим.

В Петербурге составили отдельные графики вакцинации детей и взрослых. Специалисты также еженедельно отслеживают темпы иммунизации в районах города, отдельно учитывая показатели среди детей, взрослых и отдельных категорий граждан.

По состоянию на 25 сентября прививку от гриппа в Петербурге уже сделали около 160 тысяч человек.

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