Эксперты прокомментировали падение курса доллара

Для отечественной промышленности доллар по 76 рублей вместо 88-90 означает существенный рост давления со стороны импортеров.

Падение курса доллара в последние дни обусловлено вполне конкретными причинами, уверены авторы Telegram-канала "Мейстер", уточняя, что рост спроса на российскую нефть и газ влечет рост спроса на рубль, и под этим давлением доллар просаживается.

При этом авторы поста отметили, что экспорт углеводородов, хотя и уже не настолько значим для ВВП как еще 10 лет назад, все же генерирует изрядную долю национального дохода. Для отечественной промышленности доллар по 76 рублей вместо 88-90 означает существенный рост давления со стороны импортеров.

В плюсе, конечно, остаются те, кому импортное оборудование по-прежнему необходимо, но в целом мы бы особых восторгов по поводу текущего курса рубля не питали, и скорее всего, ЦБ и Минфин постараются этот курс в обозримом будущем слегка понизить. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere