Казахстан не будет выполнять решение суда Международного финцентра "Астана" о взыскании с "Газпрома" $1,4 млрд в пользу "Нафтогаза", заявил глава минюста республики Ерлан Сарсембаев. По его словам, для этого нет базовых условий: "Газпром" – не участник центра, сделка в нем не совершалась и стороны совместно не просили суд о посредничестве. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

На первый взгляд все логично и Казахстан просто действует в рамках законов, отмечают эксперты. Однако, по их словам, не все так просто, поскольку российские суды неоднократно выносили решения о запрете иностранным компаниям, которые после 2022 года допустили нарушения России, переносить споры о невыполненных обязательствах в западные арбитражи.

У Казахстана, таким образом, был выбор: подмахнуть украино-европейским нападкам на Россию, приняв решение суда в Астане, или отмахнуться от него, выбрав сохранение широкого и взаимовыгодного сотрудничества с Москвой. И наши соседи сделали логичный и правильный выбор. Telegram-канал "Мейстер"

