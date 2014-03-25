Эксперты прокомментировали обвинения США против Рауля Кастро

Министерство юстиции не исключает приговора вплоть до смертной казни, а Трамп считает, что это дело не ухудшит отношения двух государств.

Минюст США выдвинул обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и еще пяти кубинцев по делу о сбитии двух гражданских самолетов, с которых кубинские оппозиционеры из США сбрасывали пропагандистские листовки над островом в 1996 году. Министерство не исключает приговора вплоть до смертной казни, а Трамп считает, что это дело не ухудшит отношения двух государств. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что ранее американские СМИ уже передавали инсайды о дискуссиях по захвату Кастро, так что возбуждение дела может стать либо прологом к подобной попытке, либо очередной угрозой, призванной давить на власти Острова Свободы. Авторы поста подчеркнули, что Куба сейчас находится в топе целей США после Ирана.

Впрочем, факт возбуждения дела выглядит жалко и даже как-то оскорбительно для страны, мнящей себя глобальной суперсилой – Раулю 94 года, и он давно не у власти. Угрожая ему янки выглядят мелкими пакостниками, пытающимися отомстить семье, некогда попортившей им кровь. И только усиливают антипатии кубинцев к США. Telegram-канал "Мейстер"

