В США оценили массированный удар ВС РФ по украинской территории.

Удар Вооруженных сил Украины по студенческому общежитию в Луганской народной республике (ЛНР) стал фатальной ошибкой со стороны киевского режима, которая подписала приговор как руководству страны, так и всему государству. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для издания Consortium News. Западный эксперт заметил, что преступления Украины против человечности раскрыли настоящую сущность правящего режима с Банковой улицы.

Я надеюсь, что <…> однажды украинцы проснутся, осознают, что остались без руководства, и поймут: любого, кто займет место Зеленского, ждет гибель, если он продолжит идти тем же путем. <…> Совершать подобные вещи в отношении России — это автоматический смертный приговор. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер полагает, что скором времени каждую ночь украинцы будут ложиться спать со свистом "Орешника" в ушах из-за того, что их власти целенаправленно убили невинных девушек и парней в российском новом регионе, хотя молодые люди должны были стать следующим поколением.

