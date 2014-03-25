Станция "Девяткино" достигла предела пропускной способности

Станция, расположенная в Ленобласти и обслуживающая жителей Мурино, достигла предела пропускной способности. Возможностей для увеличения размеров движения по первой линии нет, ситуацию может изменить транспортно-пересадочный узел.

Муринские пробки из людей, которые пытаются попасть в метро, давно стали своеобразной достопримечательностью спального пригорода Петербурга. Уже несколько лет городу обещают транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который совместит метро, автобус и электрички.

Транспортный инженер, автор телеграм-канала "Сказочный проектировщик" Иван Вергазов в разговоре с "КП-Петербург" пояснил, что пока ситуация вокруг ТПУ патовая. Проект изначально ориентировался не на обслуживание транспортных потоков внутри петербургской агломерации, а на прием междугородних автобусов. Плюс у транспортного комплекса возникли технические сложности. По его словам, "забыли" учесть огромное количество магистральных инженерных сетей, идущих между метро и городом, из-за чего площадь для вокзала кратно сократилась, и инвесторы начали сомневаться в своей заинтересованности.

Вергазов считает, что избавить жителей Мурино от транспортных страданий могут две вещи: еще одна ветка метро в эти края или более четкая работа электричек. Эксперт назвал фантазиями за гранью финансовых возможностей строительство новой линии на север. Более реальным вариантом он считает развитие электричек. Для повышения их популярности можно продлить маршруты до Волковской, Электросилы и Броневой хотя бы в однопутном исполнении.

Станция метро "Девяткино", которая территориально расположена в Ленобласти и обслуживает жителей Мурино, считается одной из самых загруженных. Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин в интервью отметил, что возможностей для увеличения пропускной способности станции нет. При строительстве узла проектировщики предусмотрели два перехода, но из-за активного жилищного строительства пассажиропоток в последние семь лет взрывно вырос. Козин сообщил, что возможности для увеличения размеров движения по первой линии нет, а изменить ситуацию можно с помощью ТПУ, который включает использование наземной электрички и тактового движения.

Ранее петербуржцам объяснили причину проверки телефонов в метро

Фото: Piter.TV