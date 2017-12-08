  1. Главная
На станции метро "Горный институт" запустили мобильный интернет
Сегодня, 21:44
shikhelen

На станции метро "Горный институт" запустили мобильный интернет

Последняя станция петербургского метрополитена получила покрытие LTЕ.

В Северной столице завершилось оснащение метрополитена качественной сотовой связью. Мобильный интернет заработал на станции "Горный институт".

Представители оператора сообщили, что теперь жители и гости города могут пользоваться скоростным доступом в сеть и стабильной голосовой связью на всех 75 станциях петербургской подземки. Технология LTE охватывает вестибюль, эскалаторные спуски и саму посадочную платформу.

Чтобы добиться высокого качества соединения, инженеры применили специализированный приемо-передающий кабель и дополнительные усилители сигнала. Благодаря этому скорость и устойчивость связи под землей не уступают наземным показателям.

Фото: пресс-служба Смольного 

