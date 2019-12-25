Как провести новогодние праздники в Петербурге

В нашу подборку включены ярмарки, катки, детские мероприятия, спектакли и концерты.

В новогодние праздники 2025-2026 годов россияне будут отдыхать 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно. В материале рассказываем, как можно разнообразить длинные выходные в Петербурге. В нашу подборку включены ярмарки, катки, детские мероприятия, спектакли и концерты.

Городские ярмарки и базары

Традиционные рождественские ярмарки стартовали на Дворцовой, Манежной и Московской площадях. Продлятся они до 11 января. Концепция в этом году – "Традиции сквозь века – тепло в каждом сердце". Были объединены православное Рождество, дворянские усадьбы и исторические монастырские рынки. Дворцовая площадь стала главной елочной площадкой, Манежная площадь оформлена в стиле древнерусского городища, а Московская площадь посвящена сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Всего развернуто 136 торговых объектов, на которых получится приобрести продукцию мастеров и производителей из 19 регионов страны.

Фото: Piter.TV

В торговом доме "Пассаж" на Невском проспекте также доступен новогодний базар, где обустроены праздничные декорации и фотозоны. Там предлагаются различные товары, подходящие в качестве подарков для близких. Кроме того, новогодний маркет откроется на 27 и 28 декабря в торгово-выставочном центре "Этажи". Представят широкий ассортимент: украшения ручной работы, керамическую посуду, свечи и праздничный декор.

Катки

В культурном квартале "Брусницын" заработал лазерный каток, его площадь – 1,5 тыс. "квадратов". Рядом есть фудкорт, фотозона, горка, аттракцион с "ватрушками", дом Деда Мороза. В Новой Голландии открыт каток на 2 тыс. "квадратов". Четыре дня в неделю, с понедельника по четверг, там проводят тематические музыкальные сеансы. А еще покататься на коньках можно на "Катке у моря" в "Севкабеле" площадью 2,2 тыс. "квадратов", неподалеку обустроена "Горка у моря".

Фото: Piter.TV

Помимо этого, каток площадью 4 тыс. "квадратов" доступен на Елагином острове. Он стал партнером зимнего фестиваля WINTER FEST: планируются мастер-классы и ледовое шоу. На берегу Финского залива работает ледовая площадка "У Флагштока", являющаяся одной из самых больших в мире. Площадь катка составляет 28 тыс. "квадратов". Две просторные зоны для катания соединены дорожками. Подробнее о катках Северной столицы читайте по ссылке.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Детские новогодние мероприятия

Детский мастер-класс "Роспись новогодней матрешки с чаепитием" состоится с 31 декабря по 11 января в музее "Изба-Забава". Посетители смогут расписать матрешку высотой 14 сантиметров, организаторы предоставят все необходимые материалы. После мероприятия состоится чаепитие с сушками и пряниками.

Фото: пресс-служба музея "Изба-Забава"

В развлекательном центре "Волшебная миля" на проспекте Энгельса с 31 декабря до 5 января пройдет новогодняя елка. Ребенок сможет лично пообщаться с Дедом Морозом, рассказать стих или спеть песню и получить подарок. Обещают различные новогодние мастер-классы и другие активности. А детский спектакль "Муми-тролль и Рождество" покажут 31 декабря, 2-11 января в театре "Karlsson Haus на Фонтанке". По сюжету спектакля семейство Муми-троллей готовится к Рождеству. Все обитатели боятся не успеть к его приходу и переживают, но на деле оказывается, что Рождество – веселый праздник. Постановка сделана по мотивам произведений Туве Янссон.

Фото: пресс-служба театра "Karlsson Haus на Фонтанке"

Шоу-спектакль "Новый год будущего" ожидается 31 декабря, 5-6 января в Театре будущего Лилии Тим. Постановка сделана в духе "Звездных войн", "Пятого элемента" и "Тайны Третьей планеты". Атмосферу создадут футуристические декорации и костюмы, цирковые трюки, игры и интерактив от инопланетян, зрелищные спецэффекты и Дед Мороз из Устюга. Также 31 января, 2 и 6 января в театре "Кот Вильям" представят кукольный спектакль "Маленький Дед Мороз". Режиссеры – лауреаты Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Алексей Шульгач и Диана Разживайкина.

Праздничные спектакли и балеты

Большой Московский цирк представит новогоднее шоу "Сказка о Золотой рыбке" с 30 декабря по 11 января на площадке концертно-спортивного комплекса "Арена". Постановка объединит цирк, театр и комедийную драматургию, задействованы тигры, медведи и шимпанзе.

Фото: Piter.TV

Под Новый год, до и после праздника традицией петербуржцев стал просмотр "Щелкунчика". Знаменитый сюжет покажут в Мариинском, Михайловском, Эрмитажном, Каменноостровском и Александринском театрах, в концертном зале "Колизей" и на других площадках. К примеру, в Мариинском театре классику можно будет посмотреть за 6-45 тыс. рублей, стоимость изменяется в зависимости от даты и места в зале.

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Балет "Балетные сцены во дворце. Новогодний концерт" получится посмотреть 31 декабря в Доме ученых имени Максима Горького. Начнется мероприятие с экскурсии по дворцу Великого князя Владимира Александровича. Прозвучат и инструментальные номера от ансамбля "Петро Арт" из музыки Глинки, Гуно, Верди и Масканьи. Спектакль "Карнавала не будет" представят 31 декабря и 6 января в театре Zart House. Праздничный карнавал оказывается под угрозой: на концерт не приехали артисты, и теперь каждый работник Дворца культуры "Вечерние зори" отвечает за настроение гостей. На сцене соберутся известные персонажи из советских кинокомедий.

Фото: пресс-служба Zart House

Новогодние концерты

Концерт "Новый год в Хогвартсе", представляющий путешествие по вселенной Гарри Поттера, пройдет с 31 декабря по 11 января в ДК имени Газа. На многоуровневой сцене артисты Imperial Orchestra исполнят музыку из всех фильмов о волшебном мальчике и картин "Фантастические твари" и "Один дома". Организуют тематические фотозоны, а аниматоры в образах Дамблдора, Волан-де-Морта и других героев дополнят выступление.

Фото: пресс-служба Imperial Orchestra

Новогодний гала-концерт с Губернаторским симфоническим оркестром состоится 31 декабря в культурно-досуговом центре "Максим". В поддержании атмосферы праздника поможет музыка, дарящая радость и надежду. Прозвучат шедевры классики, симфонические миниатюры и популярные композиции из кинофильмов. Мероприятие "Новый год в стиле джаз" с джазовыми композициями от команды Original Jazz Experience ожидается 31 декабря и 2 января в Доме журналиста. Музыка о любви в новогодние праздники – это для настоящих романтиков.

В уютном зале музея Пушкина петербуржцев и гостей города 31 декабря ждет незабываемый вечер. Настроение поднимут советские, русские и зарубежные хиты из фильмов и мультфильмов – от ABBA до мелодий Зацепина и Крылатова. На сцене будет ансамбль "Петро Арт", в его составе смычковые инструменты. Нашу подборку завершает "Самый Рождественский концерт" в Анненкирхе, который проведут 30 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9 января. Исполнит произведения Баха, Бетховена, Чайковского, Брамса и знаменитые рождественские гимны оркестр "1703", а украсят церковь проекции художницы Дарьи Котюх.

Фото: пресс-служба Анненкирхе

Главное фото: Piter.TV