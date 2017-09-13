В Петербурге покажут цирковой спектакль, собравший в Москве полмиллиона зрителей

Большой Московский цирк представит в Санкт-Петербурге новогоднее шоу "Сказка о Золотой рыбке". Гастроли пройдут с 30 декабря по 11 января на площадке КСК "Арена".
Постановка по мотивам пушкинской сказки объединяет цирк, театр и комедийную драматургию. Одной из главных интриг спектакля стал образ Старухи — эту роль исполняет Эдгард Запашный, чья героиня проходит несколько перевоплощений по ходу сюжета.
Мы опираемся на наше прошлое и с благодарностью делаем шаги дальше, продолжая традиции великого русского цирка.
Эдгард Запашный
В шоу задействованы артисты разных цирковых жанров и животные — тигры, медведи и шимпанзе. В Москве спектакль установил рекорд посещаемости — более 160 представлений и свыше полумиллиона зрителей.
В Петербурге запланировано 28 показов, во всех из них примет участие Эдгард Запашный.
Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.tv
Видео: Piter.tv
