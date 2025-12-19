Укротитель тигров Эдгард Запашный поздравляет читателей Piter.TV c Новым годом

Артист цирка, дрессировщик, укротитель тигров Эдгард Запашный поздравляет читателей Piter.TV с наступившим 2026 годом.

Дорогие друзья! Всех с Новым годом! Я с большим удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые в эти дни вы слышите в свой адрес. Дай вам Бог всего хорошего: счастья, здоровья, любви и, конечно, мирного неба над головой. А ещё, чтобы все мечты сбылись, чтобы все позитивные мысли, которые есть у вас, чтобы они реализовались и сделали вас счастливыми. С Новым годом!

Эдгард Запашный, артист цирка