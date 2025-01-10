Комитет по строительству Петербурга поздравляет жителей города с 81-й годовщиной Победы

Комитет по строительству Санкт-Петербурга опубликовал поздравление в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на портале "Строительный Петербург". В обращении к ветеранам, жителям блокадного Ленинграда и петербуржцам подчёркивается особое значение 9 Мая для Северной столицы.

В поздравлении отмечается, что Ленинград стал символом мужества и стойкости. Несмотря на тяжелейшие испытания блокады, город продолжал жить, работать и восстанавливаться. Отдельные слова благодарности адресованы защитникам Ленинграда, труженикам тыла и всем, кто участвовал в восстановлении страны после войны.

Также в Комитете по строительству подчеркнули, что память о поколении победителей остаётся важной частью жизни современного Петербурга. Сегодня строительная отрасль продолжает развивать город, сохраняя уважение к его истории и подвигу ленинградцев.

Накануне представитель Комитета по строительству на Серафимовском кладбище возложил цветы к Мемориалу защитникам Ленинграда.

Фото: Комитет по строительству Петербурга